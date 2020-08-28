В Свердловской области выявлен 121 случай заболевания коронавирусом

В общей сложности за время пандемии инфекцией заразились 24 960 человек.
За сутки из больниц по выздоровлению выписано 57 человек. Всего выздоровевших насчитывается 19 801 человек.
Также подтверждено шесть новых летальных случаев. В общей сложности от коронавируса скончался 441 уралец.
Отмечается, что 84 человека находятся в тяжелом состоянии, 40 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Также у 256 пациентов состояние расценивается как средней тяжести.
В России за прошедшие сутки подтверждено 4829 случаев заболевания, а всего заболевших насчитывается 980 405 человек, из них 798 466 выздоровели, еще 16 914 скончались.