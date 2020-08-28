Владислав Пинаев наградил почетными грамотами лучших педагогов Нижнего Тагила

Он отметил политехническую гимназию, которая пошла в двадцатку лучших школ УрФО по числу выпускников, поступивших в лучшие вузы России, а также детские сады объединений «Детство» и «Солнечный круг», которые вошли в 900 лучших дошкольных учреждений страны. Также он отметил труд троих педагогов политехнической гимназии № 18, которые получили премии губернатора.