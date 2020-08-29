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В Екатеринбурге из-за неизвестного предмета эвакуировали две станции метро

29 августа 2020, 10:51
В Екатеринбурге были эвакуированы станции «Ботаническая» и «Чкаловская». Причиной послужил оставленный в вагоне подозрительный кейс, пишет Ура.ру.

В одном из вагонов был найден подозрительный пластиковый кейс зеленого цвета, он лежал на сидении. В кратчайшие сроки сотрудниками правоохранительных органов были перекрыты две ближайшие станции метрополитена, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Кроме того, Валерий Горелых рассказал, что внутри небольшого зеленого чемодана оказался обычный строительный шуруповерт.

Вероятнее всего, кто-то из пассажиров просто забыл. Хозяина пока не нашли, говорит Валерий Горелых.

После необходимых мер по обеспечению безопасности работа станций возобновилась, составы метрополитена начали ходить около 22.30.

Недавно в Свердловской области были эвакуированы четыре тепловые электростанции. Неизвестный позвонил в офис руководства компании, которой принадлежат объекты, и сообщил, что электростанции заложен заряд. Пришлось эвакуировать все тепловые электростанции, принадлежащие данной организации, так как звонивший не уточнил на какой именно находится бомба.

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