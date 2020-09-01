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«Решил показать своим примером»: Евгений Куйвашев поставил прививку от гриппа

1 сентября 2020, 17:00
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил прививку от гриппа. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Решил показать своим примером и напомнить еще раз — в этом году очень важно поставить прививку от гриппа. В пандемию коронавируса необходимо еще бережнее относиться к здоровью и сделать все возможное, чтобы его сохранить, написал губернатор.

Накануне Роспотребнадзор предупредил о том, что в Свердловской области увеличилась заболеваемость ОРВИ. Превышение эпидпорога составило 3%. Также в ведомстве предупредили, что с началом учебного года заболеваемость может вырасти.

На данный момент в Свердловскую область уже было доставлено больше полумиллиона доз вакцины от гриппа для взрослых и детей. По данным на 28 августа, прививки поставили уже 1,7 тысяч уральцев.

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости ОРВИ перед открытием школ
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#Грипп#Евгений Куйвашев#Вакцинация#Общество
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