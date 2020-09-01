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Свердловские общественники собрали 12,5 тысяч подписей за прямые выборы мэра

1 сентября 2020, 16:16
Инициативная группа по возвращению прямых выборов мэра в Свердловской области собрала уже 12,5 тысяч подписей, сообщает Znak.com.

По словам активиста группы Владислава Постникова, часть подписей придется вычеркнуть из-за некорректного оформления.

Сбор подписей в поддержку законопроекта продолжится до 10 сентября.

Согласно исследованию фонда «Социум», более 80% жителей Екатеринбурга поддерживают этот законопроект.

Напомним, что инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Законодательным собранием Свердловской области. Для рассмотрения документа депутатами областной думы, необходимо собрать 10 тысяч подписей жителей, однако активисты намерены набрать 12-15 тысяч подписей, чтобы исключить подписи с помарками.

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