Волонтеры объявили сборы на поиски пропавшего 74-летнего грибника в Нижнем Тагиле

Сбор будет проходить вечером в 21.00. Место — коллективный сад «Ивушка».
В отряде отметили, что желающие принять участие в поисках должны быть одеты в соответствии с лесными условиями. С собой обязательно нужно взять питье, перекус и сменную одежду.
Желающие принять участие в поисках могут обратиться к инфоргу Василию по номеру телефона +79667020149 или Герману по номеру +79630313817.
26 августа мужчина ушел в лес недалеко от сада «Ивушка» за грибами и не вернулся. Вечером в тот же день супруга пропавшего обратилась с заявлением в полицию.