Президент России направил соболезнования родным умершего писателя Крапивина

Напомним, что Владислав Крапивин скончался 1 сентября на 82 году жизни. Причиной болезни назван коронавирус, на фоне которого у писателя появились осложнения. Прощание с Крапивиным состоится 3 сентября в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови. Похоронен он будет на Широкореченском кладбище.