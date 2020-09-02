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Президент России направил соболезнования родным умершего писателя Крапивина

2 сентября 2020, 15:27
Владимир Путин направил соболезнования родственникам известного уральского писателя Крапивина. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

Президент выразил глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Владислава Петровича. Он отметил, что его книги поднимали важные жизненные темы, помогали юным читателям ценить настоящую дружбу, добиваться намеченных целей, пробуждали интерес к новым знаниям.

Напомним, что Владислав Крапивин скончался 1 сентября на 82 году жизни. Причиной болезни назван коронавирус, на фоне которого у писателя появились осложнения. Прощание с Крапивиным состоится 3 сентября в Екатеринбурге, в Храме-на-Крови. Похоронен он будет на Широкореченском кладбище.

Прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным пройдет в Храме на Крови
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