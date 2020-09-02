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Скончался актер телесериала «Воронины» Борис Клюев

2 сентября 2020, 12:44
1 сентября скончался народный артист России Борис Клюев, сообщается на сайте Малого театра.

Он ушёл из жизни в возрасте 76 лет после продолжительной болезни.

Прощание с ним пройдёт в Малом театре, однако дата и время пока не сообщаются.

Борис Клюев сыграл белее чем в 60 спектаклях, 120 фильмах и сериалах.

Самая его популярная и известная роль — пенсионер Николай Петрович в телесериале «Воронины», полюбившимся многим зрителям.

Актер служил в Малом театре с 1969 года, куда поступил сразу после окончания Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Он проработал в театре более 50 лет.

Напомним, что 1 сентября скончался известный уральский писатель Владислав Крапивин.

Прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным пройдет в Храме на Крови
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