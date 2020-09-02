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В Нижнем Тагиле пропал 86-летний пенсионер с проблемами с памятью

2 сентября 2020, 16:51
В Нижнем Тагиле пропал 86-летний Витай Чеботарев, проживающий на улице Зари, 33. Он страдает потерей памяти и нуждается в помощи медиков, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».

1 сентября в отдел полиции обратился с заявлением о пропаже сын мужчины. Он рассказал, что отец ушел из дома пока тот спал. Телефона при себе пенсионер не имеет.

Полицейские на данный момент проводят опрос соседей, проверяют возможные места нахождения мужчины, обходят рынки и магазины, где его нередко замечали. Однако поиски пока не увенчались успехом. Информации о поступлении пенсионера в медучреждения не поступало.

Мужчина имеет рост около 160-170 сантиметров, среднее телосложение, а также длинные седые волосы и бороду. В день пропажи на нем были надеты черные трико и свитер, поверх черная куртка и кепка светло-коричневого цвета.

Просьба ко всем, кто видел мужчину, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8(3435)97-68-02 или на линию 02.

26 августа недалеко от коллективного сада «Ивушка» пропал 74-летний Виталий Пишуков. Он ушел за грибами и не вернулся. Его поиски до сих пор продолжаются.

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