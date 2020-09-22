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Posted 22 сентября 2020, 03:24

Published 22 сентября 2020, 03:24

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

В Нижнем Тагиле у вокзала молодежь устроила «зажигательные» танцы на автомобиле

22 сентября 2020, 03:24
В Нижнем Тагиле 20 сентября компания молодых людей устроила танцы на капоте автомобиля на остановке маршруток у вокзала. Об этом сообщили тагильчане в социальных сетях.

Две девушки и мужчина, забравшиеся на капот и крышу автомобиля, устроили танцы. К ним подошли полицейские, которые просили прекратить действия.

Рядом с автомобилем находился еще один мужчина, который общается с представителями правопорядка.

Несмотря на то, что полицейские стояли рядом, молодые люди и не подумали прекратить танцы.

Сотрудники ППС сделали замечание гражданам, которые были в трезвом состоянии, о недопустимости такого поведения, после чего те уехали, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Полиция#Вечеринка#Танцы
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