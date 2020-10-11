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Кожевникова обвинила врачей в ситуации с жившей в шкафу полугодовалой девочкой

11 октября 2020, 10:03
Одними из виновников в ситуации с жившей пол года в шкафу девочки из Карпинска могут быть врачи и органы опеки. Об этом заявила экс-депутат Госдумы, актриса сериала «Универ» Мария Кожевникова, пишет Ура.ру.

Где органы [опеки]? Где люди профильные, которые обязаны были следить за ребенком? Все ли с ним в порядке, как он развивается?удивилась Кожевникова.

Она считает, что подобных ситуаций быть не должно, потому что к новорожденным должно быть особенное отношение.

Кожевникова отмечает, что есть женщины, которые могут скрыть беременность, но это единичные случаи. По ее словам, в большинстве случаев видно, что женщина беременна.

Экс-депутат добавила, что в стране должен осуществляться государственный контроль за матерью и ребенком. Также должна начаться череда расследований. Она готова помочь девочке финансово, а также придать эту историю огласке.

Напомним, 9 октября стало известно об истории полугодовалой девочки из Карпинска, которую мама держала в шкафу в сумке с рождения. Девочку случайно нашли и госпитализировали в Екатеринбург. По словам врачей, состояние пациентки тяжелое. Ей ставят дистрофию третьей степени, развившуюся на фоне голодания.

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#Врачи#Мария Кожевникова#Общество#Происшествия
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