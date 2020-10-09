Мэр Карпинска пообещал помочь семье жившей в шкафу полугодовалой девочки

Сейчас нам важно понимать, откуда все это, почему такое стало возможным. Может быть, эта мамаша психически нездорова. Нормальный человек такого по отношению к своему ребенку не сделал бы. Значит, у нее что-то с головой. И, насколько я знаю, ее сейчас изолировали, добавил глава Карпинска.