Свердловчанку обвинили в сокрытии полугодовалого ребенка в шкафу

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, нужно получить официальное медицинское заключение о том, что женщина действительно является мамой малыша. Она не состояла на учете по беременности, а также не обращалась к медикам во время родов. Ранее семья на учете в ПДН не состояла.