Свердловчанку обвинили в сокрытии полугодовалого ребенка в шкафу

Свердловчанку обвинили в сокрытии полугодовалого ребенка в шкафу

Сегодня, 09:09ОбществоPhoto: pixabay.com
В Карпинске обвиняют женщину, которая родила дочь и полгода прятала ее в сумке в шкафу, сообщает Е1.

В отношении 37-летней женщины из Карпинска, которая полгода держала в шкафу в сумке новорожденную дочь, возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка» (ст. 156 УК РФ).

Девочку обнаружили подруги женщины, которые пришли в гости. Во время застолья они услышали странные звуки и нашли ребенка. Подруги забрали ее и сообщили в полицию.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, нужно получить официальное медицинское заключение о том, что женщина действительно является мамой малыша. Она не состояла на учете по беременности, а также не обращалась к медикам во время родов. Ранее семья на учете в ПДН не состояла.

У подозреваемой есть еще 13-летний сын и трехлетняя дочь. По словам знакомой женщины, именно он подкармливал девочку в шкафу, а дочь рассказывала в садике, что у них дома есть живая кукла.

Сейчас найденный ребенок находится в больнице, у нее подозревают сразу несколько серьезных заболеваний, старших детей отправили в детский дом, а мать — в психиатрическую больницу.

Напомним, в ноябре 2019 года в Екатеринбурге был найден труп девятилетнего мальчика с кляпом во рту. В смерти ребенка обвиняются глава секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина и его отец, который в ней состоит.

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