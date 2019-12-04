Лидер секты, где состояли родные убитого в Екатеринбурге ребенка, считала себя святой

Он рассказала, что учеников у Гайнуллиной было мало, но при ней всегда находились двое ее младших сыновей. Собеседница канала отметила, что пророчества сектантки были жестокими:

Одной сестре из Белоруссии она пророчествовала, что та умрет.

Также Гайнуллина запрещала своим последователям пользоваться соцсетями и заставляла их удалять страницы. Так поступила одна из учениц женщины Екатерина Гатырчук из Белоруссии. Сейчас ее с двумя дочерьми разыскивают на родине.