Лидер секты, где состояли родные убитого в Екатеринбурге ребенка, считала себя святой
Сегодня, 18:59ОбществоФото: Е1.ru
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Лидер секты «Ученики Христа» Земфира Гайнуллина, которая задержана в рамках уголовного дела об убийстве 9-летнего мальчика в Екатеринбурге, просила последователей называть ее апостолом. Такую информацию опубликовал тelegram-канал Mash со слов женщины, знакомой со сектанткой.
Сюжеты: Екатеринбург
Он рассказала, что учеников у Гайнуллиной было мало, но при ней всегда находились двое ее младших сыновей. Собеседница канала отметила, что пророчества сектантки были жестокими:
Одной сестре из Белоруссии она пророчествовала, что та умрет.
Также Гайнуллина запрещала своим последователям пользоваться соцсетями и заставляла их удалять страницы. Так поступила одна из учениц женщины Екатерина Гатырчук из Белоруссии. Сейчас ее с двумя дочерьми разыскивают на родине.
Напомним, Гайнуллина задержана правоохранительными органами 1 декабря по уголовному делу об убийстве 9-летнего ребенка. В смерти мальчика обвиняется его отец, который вместе с матерью ребёнка состоял в секте Гайнуллиной.
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