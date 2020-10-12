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Глава СК РФ Бастрыкин взял под личный контроль дело о девочке из шкафа

12 октября 2020, 18:51
Уголовное дело женщины из Карпинска, которая шесть месяцев держала полугодовалую дочь в шкафу, поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, такое распоряжение отдал лично глава силового ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК.

Быстрыкин поручил докладывать ему о ходе проведения доследственной проверки, а также расследовании дела.

В пресс-службе сообщают, что выполняется комплекс мероприятий по выяснению обстоятельств преступления, допрашиваются свидетели. Назначена судмедэкспертиза для выяснения степени вреда здоровью девочки.

Напомним, 37-летняя мать девочки будет направлена на психолого-психиатрическую экспертизу. СК РФ рассмотрит вопрос о переквалификации дела на более тяжкий состав преступления — покушение на убийство малолетнего ребёнка.

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#СК РФ#Девочка из шкафа#Александр Бастрыкин#Общество
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