Глава СК РФ Бастрыкин взял под личный контроль дело о девочке из шкафа

Уголовное дело женщины из Карпинска, которая шесть месяцев держала полугодовалую дочь в шкафу, поставлено на контроль в центральном аппарате СК РФ, такое распоряжение отдал лично глава силового ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СК.