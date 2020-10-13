TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

На Урале задержали подозреваемых в слежке за депутатами и нападениях на них

13 октября 2020, 07:00
В Свердловской области ФСБ была задержана группа людей, которая сначала следила за местными политиками, а потом нападала на них, сообщает РИА «Новости».

На данный момент задержано несколько человек, следивших, нападавших и поджигавших машины бизнесменов, политиков и руководителей управляющих компаний. Среди пострадавших фигурирует глава аппарата администрации города Илья Захаров, председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, владелец оператора связи «Мотив» Виталий Кочетков, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов и другие.

Участников группировки обвиняют в вымогательстве, слежке и получении незаконной биллинговой информации. Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области занимается несколькими возбужденными уголовными делами.

По информации Znak.com, ссылающегося на два независимых источника, заказчиком нападений и слежки подозревают депутата гордумы Алексея Вихарева, который назвал слухи вокруг своей персоны политической провокацией.

Напомним, 18 сентября в Екатеринбурге сожгли машину генерального директора телекомпании «Крик-ТВ» Евгения Губко.

Материалы по теме
В Екатеринбурге нетрезвый мужчина облил бензином и поджог своего начальникаВ Екатеринбурге подожгли машину генерального директора телекомпании
#Группа#Урал#Уголовное дело#Свердловская область#Слежка#Поджог#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14