В Нижнем Тагиле впервые с конца июня зафиксировано превышение концентрации фенола

Он используется в основном при изготовлении пластмасс. Газ оказывает отрицательное влияние на органы дыхания, зрения и кожные покровы. Он способен спровоцировать отек гортани, бронхит, пневмонию, а также онкологические заболевания дыхательных путей, ЖКТ и простаты. Кроме того, вещество способно привести к мутациям плода в утробе матери. Формальдегид является канцерогенным веществом. Однако, несмотря на это, степень опасности вещества не осознается людьми, так как практический вред доказан только на животных.