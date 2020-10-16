Эксперт проекта «Дебатл» отметил артистизм Тюмени в игре с Оренбургом

На дискуссию был вынесен вопрос «Высшее образование или навыки?». Участникам необходимо было аргументированно доказать, так ли важно обладание дипломом того или вуза само по себе или всему необходимому можно научиться самостоятельно. В итоге тюменцы, отстаивавшие идею академического образования, оказались сильнее — 58 баллов против 53 у Оренбурга.