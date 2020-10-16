Тюмень прошла в полуфинал «Дебатла», выиграв спор о высшем образовании

Во втором раунде по регламенту ведущий испытывал команды своими вопросами. Тюменцам предстояло ответить, не слишком ли общее образование дают сейчас вузы, учитывая все более узкую специализацию навыков в той или иной профессии? Ведь в результате часто может получиться так, что студент разбирается во всем понемногу и ни в чем по большому счёту. Оренбургу предстояло порассуждать, не вызовет ли увлечение отдельными навыками появления огромного количества невежд, не владеющих всей широтой профессии.