Тагильские активисты рассказали о результатах пятого дня замеров ТКО

Накануне в замерах снова принял участие заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Он лично дождался, когда вывезут бункер, переполненный КГО на улице Котовского, 87. На этой площадке в одном из контейнеров был обнаружен песок.