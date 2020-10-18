В Свердловской области за сутки выявлено 243 случая COVID-19

С начала пандемии количество выявленных случаев новой коронавирусной инфекции достигло 32 663 человека.
Состояние 208 госпитализированных врачи оценивают как тяжелое, 103 из них находятся на аппаратах ИВЛ.
За сутки по выздоровлению выписано 286 человек, всего вылечились 24 517 пациентов.
Зарегистрировано семь случаев смерти от коронавируса, с начала пандемии умерли 692 свердловчанина.
В России за сутки выявлено 15 099 заболевших в 84 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 1 399 334 случаев инфекции. Число выписанных по выздоровлению выросло до 1 070 576 человек, из них 5 377 — за прошедшие сутки. С начала пандемии умерли 24 187 россиянина, 185 из них с 17 по 18 октября.