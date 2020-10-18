В Свердловской области за сутки выявлено 243 случая COVID-19

В России за сутки выявлено 15 099 заболевших в 84 регионах страны. С начала пандемии зафиксировано 1 399 334 случаев инфекции. Число выписанных по выздоровлению выросло до 1 070 576 человек, из них 5 377 — за прошедшие сутки. С начала пандемии умерли 24 187 россиянина, 185 из них с 17 по 18 октября.