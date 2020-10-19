Активисты Нижнего Тагила сообщили о результатах седьмого дня замеров ТКО

По словам Волегова, в АО «Нижнетагильский Хлебокомбинат» на Свердлова, 46, на контейнер были наварены металлические пластины, которые его утяжеляли. Из-за этого из его массы при замерах было вычтено пять килограмм. Отмечается, что в одном из контейнеров были накиданы картонные коробки, хотя рядом находится помещение для его складирования и отправки на вторсырье. Там же стояла «большая печка», которая по предположению активиста, предназначена для сжигания отходов.