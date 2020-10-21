Мэр ещё одного уральского города заразился коронавирусом

По его словам, положительный результат был получен в субботу. На данный момент Иван Соломин чувствует себя удовлетворительно и проходит курс лечения. Также он подчеркнул, что администрация, несмотря на приостановленный личный прием жителей, продолжает функционировать в прежнем режиме.