Двухмесячного малыша из Екатеринбурга с диагнозом СМА отключили от ИВЛ

Поскольку мальчик страдает редкой врожденной спинальной мышечной атрофией, ему требуется дорогостоящее лечение. Минздрав выделил 32 миллиона рублей на четыре дозы препарата «Спинраза», но такое лечение потребует повторных курсов в течение всей жизни. Семья пытается собрать средства на импортный препарат, способный за один прием решить проблему со здоровьем ребенка, но его стоимость составляет около 150 миллионов рублей. На текущий момент семья собрала чуть более 41 миллиона.