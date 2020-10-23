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В Свердловской области двух подельниц осудили за кражу 15 миллионов рублей

23 октября 2020, 19:39
В Тугулыме осудили бывшего директора и главного бухгалтера одного из местных муниципальных учреждений, сообщает «КП-Екатеринбург».

В сговоре с директором, главный бухгалтер разрабатывала документы, необходимые для проверок платежей, и вносила в них ложную информацию о растратах и зарплатах для себя и начальницы. В течение нескольких лет дуэт на постоянной основе крал деньги.

Все документы они впоследствии направляли в Финансовое управление администрации Тугулымского ГО для проведения незаконных операций по перечислению денег,подчеркнули в пресс-службе региональной прокуратуры.

23 октября судом был вынесен приговор: главному бухгалтеру назначили два года и десять месяцев, а директору — три года. Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима. Для возмещения убытков на их дома и земельные участки наложили арест.

Уголовное дело находилось в производстве старшего следователя УМВД России по Тугулымского району, майора юстиции Кочетковой Ольги Павловны. Перед направлением в суд оно состояло из 17 томов. Расследование заняло 10 месяцев, для доказательной базы была изъята бухгалтерия, проведена компьютерная экспертиза, в ходе которой были выявлены нарушения по использованию денежных средств, которые были потрачены на веселую жизнь, сообщил TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в краже денег у пенсионерки вор-рецидивист
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Напомним, в Нижнем Тагиле был задержан подозреваемый в краже денег и телефона у пенсионерки вор-рецидивист. Им оказался 43-летний мужчина, ранее восемь раз привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе и за кражи. Он сознался в преступлении и добавил, что выбросил похищенную сумку.

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