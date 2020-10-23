В Свердловской области двух подельниц осудили за кражу 15 миллионов рублей

Уголовное дело находилось в производстве старшего следователя УМВД России по Тугулымского району, майора юстиции Кочетковой Ольги Павловны. Перед направлением в суд оно состояло из 17 томов. Расследование заняло 10 месяцев, для доказательной базы была изъята бухгалтерия, проведена компьютерная экспертиза, в ходе которой были выявлены нарушения по использованию денежных средств, которые были потрачены на веселую жизнь, сообщил TagilCity.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.