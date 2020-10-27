В горздраве Екатеринбурга назвали поводы для вызова скорой

Напомним, в Минздраве Свердловской области рассказали о том, в каких случаях можно вызывать скорую помощь при наличии симптомов коронавируса — это удушье, одышка в состоянии покоя, потеря сознания, высокая температура, обострение хронических заболеваний и вхождение в группу риска. В остальных случаях состояние оценивается как легкое, а потому вызовы передаются неотложке, за которую отвечают больницы.