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Омбудсмен просит Куйвашева внести изменения в указ из-за экранов в общепите и такси

29 октября 2020, 12:30
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх считает, что в указ губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который обязывает установить защитные экраны в такси и на предприятиях общественного питания, необходимо внести изменения. Об этом она написала в соцсетях.

По ее словам, нужно сегодня внести правки в указ, дать разумное время на исполнение, а также решить вопрос с субсидированием расходов на выполнение требований по экранам.

Иначе это требование можно приравнять к закрытию,считает Артюх.

Она уже обозначила предложения профильным региональным министерствам. Согласно указу, если за ночь компании общепита и такси не успели установить защитные экраны, то с 29 октября они не имеют право работать.

С Министерством АПК и потребительского рынка области договорились сегодня встретиться и обсудить ситуацию,сообщила Артюх.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области ужесточил коронавирусные ограничения. Он подписал указ, согласно которому предприятия общепита должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Кроме того, в них и такси должны быть установлены защитные экраны между посетителями.

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#Ограничения#Свердловская область#Омбудсмен#Коронавирус#Общество
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