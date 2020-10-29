Омбудсмен просит Куйвашева внести изменения в указ из-за экранов в общепите и такси

По ее словам, нужно сегодня внести правки в указ, дать разумное время на исполнение, а также решить вопрос с субсидированием расходов на выполнение требований по экранам.
Иначе это требование можно приравнять к закрытию,считает Артюх.
Она уже обозначила предложения профильным региональным министерствам. Согласно указу, если за ночь компании общепита и такси не успели установить защитные экраны, то с 29 октября они не имеют право работать.
С Министерством АПК и потребительского рынка области договорились сегодня встретиться и обсудить ситуацию,сообщила Артюх.
Напомним, вчера губернатор Свердловской области ужесточил коронавирусные ограничения. Он подписал указ, согласно которому предприятия общепита должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Кроме того, в них и такси должны быть установлены защитные экраны между посетителями.