Тагильского предпринимателя оштрафовали за нелегальную продажу антисептика

Напомним, в конце июня жительница Нижнего Тагила была привлечена к ответственности за торговлю нелегальным пивом в общественной бане в поселке Старатель. Полиция изъяла кеги с разливным пивом, не имеющим сопроводительной документации. Суд назначил наказание в виде предупреждения, а также постановил направить нелегальную продукцию на уничтожение.