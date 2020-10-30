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В Екатеринбурге для разгрузки очередей открыли еще один КТ-центр

30 октября 2020, 09:58
В Екатеринбурге открыли еще один центр компьютерной томографии. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального Минздрава.

Он находится в филиале областного туберкулезного диспансера на улице Чапаева. Во время первой волны коронавируса он также работал. В этом же диспансере развернули дополнительные койки для лечения больных с COVID-19.

Вице-губернатор Павел Креков признал, что в городе есть проблема с очередями на КТ. После этого в госпитале для ветеранов войн открыли КТ-центр.

Теперь в Екатеринбурге работает пять центров, в которых проходят томографию пациенты подозрением на пневмонию и коронавирус.

Напомним, Минздрав нашел решение проблемы с очередями на компьютерную томографию в Нижнем Тагиле. Теперь из ГБ №1 пациентов отвозят на КТ в инфекционную, Демидовскую и ЦГБ №4.

Минздрав нашел решение проблемы с очередями на КТ в Нижнем Тагиле
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#Екатеринбург#Компьютерная томография#Новости УрФО#Общество
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