TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге три отделения КТ перешли на круглосуточный режим

26 октября 2020, 14:20
В Екатеринбурге перевели три КТ-центра на круглосуточный режим для снижения очередей, пишет Znak.

Изменен график в ЦГБ № 14, противотуберкулезном диспансере и в госпитале ветеранов войн.

По информации от оперативного штаба Свердловской области, планируется возобновление работы амбулаторного центра в отделении противотуберкулезного диспансера на улице Чапаева.

В оперштабе уточнили, что меры приняты для того, чтобы разгрузить очередь у ЦГБ №24, где с середины осени перестали справляться с нагрузкой.

Напомним, вчера у городской больницы №24 образовалась очередь из машин «скорой». По словам очевидцев, скопилось около 12 машин в ожидании проведения компьютерной томографии.

В Екатеринбурге «скорые» встали в очередь у одной из больниц
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге «скорые» встали в очередь у одной из больниц
#Екатеринбург#Компьютерная томография#Новости УрФО#Здоровье
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14