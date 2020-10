В Екатеринбурге у горбольницы №24 образовалась очередь из автомобилей скорой помощи, пишет E1.

По словам одного из медицинских работников, в пробке стоят около 12 машин. Они ожидают, когда пройдет очередь на КТ, а затем повезут больных в Первоуральск. Он добавил, что среди заболевших многие находятся в тяжелом состоянии. По информации источника в кругах здравоохранения, больных после КТ будут развозить по различным стационарам. Напомним, это уже не первый случай скопления автомобилей скорой помощи у ГБ №24. О подобной ситуации сообщали очевидцы 22 октября. В Екатеринбурге у одной из больниц образовалась очередь из «скорых»

