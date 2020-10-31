В Омске медики привезли зараженных COVID-19 к зданию Минздрава

Инцидент произошел 27 октября. С раннего утра медики пытались отвезти больных на лечение, но в больницах им отказывали. Больные пребывали в тяжелом состоянии, у одного из пациентов поражение легких достигало 70-80%. В результате, за десять часов езды, медиками было израсходовано четыре баллона с кислородом и принято решение привезти больных к зданию ведомства. Позже к областному Минздраву подъехала полиция.