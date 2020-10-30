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В Екатеринбурге у «скорой» впервые появилась своя кислородная станция

30 октября 2020, 22:25
В Екатеринбурге «скорая» впервые получила собственную кислородную станцию, пишет 66.ru.

Отмечается, что запуск произойдет в ближайшее время. 12 миллионов рублей для её покупки были выделены из благотворительного фонда.

После запуска, медики будут обеспечены кислородом с запасом, его хватит даже при режиме чрезвычайно ситуации или ухудшении эпидемиологической обстановки.

Напомним, ранее баллоны с кислородом приобретались на заводе. А с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией потребность возросла в пять раз. Главный врач станции скорой помощи Игорь Пушкарев отметил, что после установки и запуска станции заправка баллонов будет происходить за пять-семь минут.

В Екатеринбурге в конце октября скорая помощь запустит свою кислородную станцию
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