В Екатеринбурге у «скорой» впервые появилась своя кислородная станция

Напомним, ранее баллоны с кислородом приобретались на заводе. А с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией потребность возросла в пять раз. Главный врач станции скорой помощи Игорь Пушкарев отметил, что после установки и запуска станции заправка баллонов будет происходить за пять-семь минут.