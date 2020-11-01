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Прокуратура проверит свердловские больницы после взрыва в Челябинске

1 ноября 2020, 11:13
Генпрокуратура РФ поручила провести проверку по соблюдению мер безопасности в больницах, где лечат пациентов с COVID-19 в УрФО, сообщается на сайте управления ведомства в федеральном округе.
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Урфо

Поводом для этого стал взрыв и пожар в кислородной будке в больнице в Челябинске.

В заявлении говорится, что генеральный прокурор Игорь Ткачев дал указание прокурорам регионов, входящих в УрФО, проанализировать исполнение нормативов, а также правил соблюдения мер безопасности в медучреждениях, которые оказывают стационарную медицинскую помощь больным с COVID-19.

Прокуратуре Челябинской области поручено проверить работу кислородной станции в больнице, где произошел взрыв.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за ввод объекта в эксплуатацию и техническое обслуживание кислородного оборудования, говорится в сообщении.

По словам прокурора Челябинской области Виталия Лопина, по предварительным данным, из-за отсоединения от кислорода перед взрывом или после него скончались два тяжело больных пациента. Сейчас информация проверяется, ход и результаты проверки на его личном контроле.

Напомним, вчера в Челябинской горбольнице № 2 прогремел взрыв из-за разгерметизации кислородного баллона. Из здания медучреждения и соседнего жилого дома были эвакуированы 223 человека.

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