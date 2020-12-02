Евгений Куйвашев получил предложение смягчить указ о перегородках в общепите

Как говорится в письме, отправленном общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса Анастасией Татуловой, данный указ может привести к коррупции в заведениях общепита, сообщает Е1.
Из всех регионов Свердловская область стала единственной, где защитные экраны в общественных заведениях были введены обязательной мерой. Однако в нормативных правовых документах федерального уровня подобное требование отсутствует.
Установленные правила носят неопределенный характер и могут применяться на практике контролирующими органами по своему усмотрению, порождая возможную коррупционную составляющую,отметила Анастасия Татулова.
В результате, она предложила Евгению Куйвашему сделать перегородки в ресторанах и кафе рекомендательной, а не обязательной мерой.
Напомним, губернатор Свердловской области ужесточил коронавирусные ограничения. Он подписал указ, согласно которому предприятия общепита должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Кроме того, в них и такси должны быть установлены защитные экраны между посетителями.