TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россельхознадзор объяснил появление в Нижнем Тагиле африканской чумы свиней

4 декабря 2020, 12:58
Фото: pixabay.com
Специалисты управления Россельхознадзора по Свердловской области и департамента ветеринарии смогли отследить цепочку перемещений продукции с африканской чумой свиней.

Инфекция была обнаружена в мясном замороженном полуфабрикате «Набор для борща». Он был изготовлен ООО «Коралл» в Тверской области. Затем продукция была реализована в ООО «СКИФ-логистик» в Санкт-Петербурге, а оттуда доставлена в Свердловскую область, пишет «Уралинформбюро».

В Екатеринбурге дешевую и небезопасную продукцию закупили организации с целью ее реализации в розничные торговые точки и предприятия по переработке пищевой продукции.

Пробы продукции были отобраны в организациях Нижнего Тагила, она была изъята из оборота.

Проведенные лабораторные исследования подтвердили наличие в продукции вируса африканской чумы свиней в пробах из цеха переработки ИП Колосюк А. В. Предпринимателю выдали предписание об уничтожении 178,7 килограмма продукции.

Напомним, сегодня в Свердловской области был объявлен карантин по африканской чуме свиней. Для расследования была создана специальная комиссия.

На Урале появилась чрезвычайная спецкомиссия из-за африканской чумы свиней
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле специалисты уничтожили продукцию с африканской чумой свинейКуйвашев ввел карантин в Свердловской области из-за вспышки африканской чумы свиней На Урале появилась чрезвычайная спецкомиссия из-за африканской чумы свиней
#Чума#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Сегодня, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
Вчера, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Сегодня, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Сегодня, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Сегодня, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Сегодня, 18:14