Россельхознадзор объяснил появление в Нижнем Тагиле африканской чумы свиней

Инфекция была обнаружена в мясном замороженном полуфабрикате «Набор для борща». Он был изготовлен ООО «Коралл» в Тверской области. Затем продукция была реализована в ООО «СКИФ-логистик» в Санкт-Петербурге, а оттуда доставлена в Свердловскую область, пишет «Уралинформбюро».