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Рекордная статистика и разбитый «Гелендваген». Итоги дня в Свердловской области

5 декабря 2020, 14:57
Фото: pixabay.com
Рассказываем о главных событиях за 5 декабря в Свердловской области.

Блогер из Новосибирска Андрей Ширгин, которого все знают как HiMan, разбил свой «Гелендваген» в Екатеринбурге. 23-летний блогер месяц назад поспорил, что если на его канале к 1 января 2021 года не наберется 20 миллионов подписчиков, то он поломает автомобиль. На его канал подписались 15,5 миллиона человек. Кроме того, HiMan уточнил, что если все-таки нужное число подписчиков будет набрано, то он приобретет Lamborghini в салоне и тоже поломает его. «Гелендваген» блогер разбивал киркой, поджигал уголь под капотом и жарил мясо, а потом он вооружился кувалдой. Также он с помощью экскаватора превратил авто в груду металлолома.

В Екатеринбурге блогер HiMan уничтожил свой «Гелендваген» из-за подписчиков
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Число заболевших коронавирусом на территории Свердловской области продолжает расти. Сегодня было зарегистрировано 398 новых случаев заболевания. Всего за время пандемии насчитывается 48 233 заболевших. В России снова установлен рекорд по заболеваемости. Так, оперштаб подтвердил 28 782 случая коронавируса. Всего заболевших насчитывается более 2,4 миллиона человек. За сутки в регионе выздоровели 405 человек. А общее число вылечившихся составляет 40 474 человека. Также подтверждено 14 летальных случаев. Так, число смертей увеличилось до 1090 человек.

Количество заболевших COVID-19 в Свердловской области превысило 48 тысяч человек
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Сегодняшней ночью в коллективном саду в Нижнем Тагиле сгорели три частных дома и баня. Общая площадь пожара составила 208 квадратных метров. На месте работали четыре единицы спецтехники, а также девять человек личного состава.

В Нижнем Тагиле ночью сгорели три дома и баня в коллективном саду
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В Нижнем Тагиле скончалась 50-летняя женщина, которая получила травмы в результате ДТП на Серовском тракте. Авария произошла 4 декабря. На месте скончалась 18-летняя девушка-водитель Kia Rio. Она двигалась из Красноуральска со своей 14-летней племянницей. Последняя также получила травмы. На 172 километре Серовского тракта водитель превысила скорость, в результате она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, по которой двигался Ford Fusion. Последний отбросило на Renault Duster. Водитель «Форда» и три пассажира, в том числе ребенок, были госпитализированы. Погибшая женщина ехала на переднем сидении.

В Нижнем Тагиле в больнице скончалась еще одна участница ДТП на Серовском тракте
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#Итоги#Свердловская область#Общество
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