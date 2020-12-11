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Росстат: в Свердловской области смертность от коронавируса выросла в 3,4 раза

11 декабря 2020, 03:45
Фото: pixabay.com
Смертность от коронавируса в октябре 2020 года выросла в 3,4 раза, по сравнению с сентябрем.

Так, в октябре скончались 637 человек. Еще у 62 пациентов был диагностирован коронавирус, но скончались они по иным причинам, сообщается в данных Росстата.

Кроме того, из 637 человек, вирус был выявлен у 565, а у 72 — нет. У семи скончавшихся коронавирус не являлся основной причиной, однако он повлиял на развитие смертельных осложнений, а у 55 существенного влияния он не оказал.

В целом смертность в России тоже возросла по сравнению с сентябрем, но в два раза. За месяц скончался 22 571 человек с коронавирусом.

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#Смертность#Свердловская область#Коронавирус#Общество
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