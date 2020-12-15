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Стали известны подробности бесплатной вакцинации жителей Нижнего Тагила от COVID-19

15 декабря 2020, 16:11
Фото: 1mediainvest.ru
Стало известно, как жители Нижнего Тагила смогу поставить себе бесплатную прививку от COVID-19.

В поликлинике № 1, в связи с ожиданием поступления вакцины от коронавируса, появился «лист ожидания» для жителей Дзержинского района, кто хочет записаться на прививку. Соответствующая информация была опубликована на странице больницы № 1 во «Вконтакте».

На первом этапе начнется вакцинация работников образовательных и медицинских учреждений, а также работников социальных служб и других организаций, сотрудники которых регулярно контактируют с большим количеством людей. Возраст прививаемых составляет от 18 до 60 лет.

Тагильчане, которые относятся к указанным категориям, могут обратиться в call-центр поликлиники по номеру телефона: (3435)38-44-99 и самостоятельно записаться на вакцинацию. Для этого необходимо назвать ФИО, дату рождения, место работы, место проживания и действующий номер телефона. По нему с гражданином свяжутся, чтобы пригласить его на вакцинацию.

Для того, чтобы пройти процедуру, необходимо принести паспорт, полис, а также документ, подтверждающий трудоустройство.

Стоит отметить, что прививка от коронавируса является двухфазной, поэтому второй этап прививания пройдет спустя 21 день после первого. На прием пациент попадает автоматически.

Перед прививкой обязательно осуществляется осмотр врача и принимается решение о допуске к вакцинации, исходя из состояния здоровья человека и занимает около 10 минут,отметили в ГБ № 1.

Для того, чтобы подготовить препарат, который хранится в замороженном виде, потребуется еще 15 минут. По окончании процедуры пациент полчаса находится под наблюдением врача.

Напомним, в ходе профилактической акции по вакцинации от гриппа в Дзержинском районе Нижнего Тагила прививки поставили 150 человек. Каждый желающий мог посетить медкомплекс, где проводился осмотр врача и принималось решение о возможности вакцинации. Применялась вакцина «Совигрипп».

В Нижнем Тагиле во время профилактической акции прививки поставили 150 горожан
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#Бесплатно#Вакцинация#Коронавирус#Нижний Тагил#Здоровье
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