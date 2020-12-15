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В Нижнем Тагиле планируется пикет против передачи скорой помощи на аутсорсинг

15 декабря 2020, 03:39
Фото: 1mediainvest.ru
Водители автомобилей скорой помощи в Нижнем Тагиле собираются выйти на пикет против перевода на аутсорсинг, то есть передачи частной компании.

Организаторы мероприятия рассказали об этом за пять дней. Они записали видеообращение. Оно опубликовано в группе движения «Тагил за перемены» во «Вконтакте».

Один из водителей скорой помощи рассказал, что активисты понесли уведомление о проведении мероприятия в администрацию Нижнего Тагила. В нем сообщается, что пикет пройдет 19 декабря. Теперь активисты ждут ответа. Планируется, что в пикете участие примут 10 человек.

Напомним, планируется, что на аутсорсинг будут переведены скорые Нижнего Тагила, Первоуральска и Каменска-Уральского. Были объявлены три конкурса на общую сумму в 1,4 миллиарда рублей. В результате заявку на них подала только одна компания «РТ-Социальная сфера». После рассмотрения первой части заявок конкурс признали несостоявшимся ввиду того, что другие компании не заявились.

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#Аутсорсинг#Скорая помощь#Нижний Тагил#Общество
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