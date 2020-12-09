TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ФАС не выявило нарушений в документации конкурса на аутсорсинг в Нижнем Тагиле

9 декабря 2020, 14:19
Фото: 1mediainvest.ru
В Свердловской области управление ФАС РФ не выявило нарушений в документах конкурса по передаче на аутсорсинг автомобилей скорой медицинской помощи для Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска.

Заседание комиссии прошло сегодня, сообщает Ура.ру. Конкурсная документация была составлена корректно, в связи с чем компание предписание не выдали.

Напомним, ООО «РТ-Социальная сфера» единственная компания, которая приняла участие в трех конкурсах. Предполагаемая сумма контрактов составляет 1,4 миллиардов рублей.

Ранее руководитель отделения «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге и член Общественной палаты Екатерина Петрова обратилась с жалобами в областную прокуратуру и УФАС на три конкурса на аутсорсинг скорой помощи.

Единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка Нижнего Тагила стала компания, в которой, как заметила девушка, трудоустроено семь человек, так же за юридическим лицом не числится собственных автомобилей.

Уральский антикоррупционер пожаловалась на конкурс по аутсорсингу тагильской скорой
Узнать подробнее

Материалы по теме
Конкурс по передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг признан несостоявшимсяУральский антикоррупционер пожаловалась на конкурс по аутсорсингу тагильской скоройВодители тагильской скорой опровергли необходимость аутсорсинга из-за изношенных авто
#Аутсорсинг#Проверка#ФАС#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14