ФАС не выявило нарушений в документации конкурса на аутсорсинг в Нижнем Тагиле

Заседание комиссии прошло сегодня, сообщает Ура.ру. Конкурсная документация была составлена корректно, в связи с чем компание предписание не выдали.
Напомним, ООО «РТ-Социальная сфера» единственная компания, которая приняла участие в трех конкурсах. Предполагаемая сумма контрактов составляет 1,4 миллиардов рублей.
Ранее руководитель отделения «Трансперенси Интернешнл» в Екатеринбурге и член Общественной палаты Екатерина Петрова обратилась с жалобами в областную прокуратуру и УФАС на три конкурса на аутсорсинг скорой помощи.
Единственным участником открытого конкурса на аутсорсинг автопарка Нижнего Тагила стала компания, в которой, как заметила девушка, трудоустроено семь человек, так же за юридическим лицом не числится собственных автомобилей.