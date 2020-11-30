Конкурс по передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг признан несостоявшимся

На 2020 год у компании заключено шесть контрактов на 1,9 миллиарда рублей. Самый большой из них, на 937 миллионов — с Самарской станцией скорой помощи. Чуть меньше обслуживание обходится Новокузнецкой станции скорой помощи. Стоимость оказываемых услуг составляет 878 миллионов рублей. Еще один контракт заключен с Искитимской ЦГБ на 19 миллионов рублей. На те же суммы компания обслуживает Карасукскую и Куйбышевскую центральные городские больницы. Кроме того, «РТ-Социальная сфера» с 30 октября 2020 года оказывает услуги Министерству здравоохранения Свердловской области. Их стоимость составляет 117,9 миллиона рублей.