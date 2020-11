Конкурс по передаче скорой помощи Нижнего Тагила на аутсорсинг признан несостоявшимся

Конкурс по передаче скорой помощи на аутсорсинг в Нижнем Тагиле признан несостоявшимся, так как на него заявилась только одна компания.

Соответствующее решение вынесла рабочая комиссия по итогам рассмотрения заявок. Согласно ч. 16 ст. 54.4 Закона № 44-ФЗ, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна или не поступило ни одной, то конкурс признается несостоявшимся. Заявку на оказание услуг подала только одна компания — ООО «РТ-Социальная сфера». Компания асо штатом из 7 человек зарегистрирована в Москве в марте 2019 года. Согласно открытым данным, ее генеральным директором является Владислав Лихачев. На 2020 год у компании заключено шесть контрактов на 1,9 миллиарда рублей. Самый большой из них, на 937 миллионов — с Самарской станцией скорой помощи. Чуть меньше обслуживание обходится Новокузнецкой станции скорой помощи. Стоимость оказываемых услуг составляет 878 миллионов рублей. Еще один контракт заключен с Искитимской ЦГБ на 19 миллионов рублей. На те же суммы компания обслуживает Карасукскую и Куйбышевскую центральные городские больницы. Кроме того, «РТ-Социальная сфера» с 30 октября 2020 года оказывает услуги Министерству здравоохранения Свердловской области. Их стоимость составляет 117,9 миллиона рублей. «Преимущество только для коммерсантов». Как в Тагиле скорую передают на аутсорсинг Напомним, о передаче скорой помощи на аутсорсинг стало известно в середине октября. Поиск поставщика начался 3 ноября. Согласно условиям конкурса, подрядчик обязан предоставить 33 автомобиля, три из которых — резервные, а также более 766 тысяч машиночасов. Общая стоимость контракта составляет 641,5 миллиона рублей. Он будет действовать с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года. Водители и медики скорой помощи Нижнего Тагила данную инициативу восприняли отрицательно. 27 ноября сотрудники скорой медицинской помощи записали видео, в котором высказались против передачи скорой помощи в частные руки. На что замгубернатора Свердловской области Павел Креков ответил, что власти готовы обсудить все волнующие работников СМП вопросы. Кроме того, была создана петиция, которую уже подписали более 1,8 тысячи человек.

