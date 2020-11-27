«Мы все против аутсорсинга»: скорая помощь Нижнего Тагила выступила с протестами

У нас слаженный коллектив, можно сказать, водители и медики — неотъемлемые части друг друга. Водитель не просто довозит бригаду, но и наравне с врачами оказывает медицинскую помощь. Как правило, он специально обучен и знает, как быстрее добраться до многих удаленных мест,подчеркнул Назарян.