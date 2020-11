«Мы все против аутсорсинга»: скорая помощь Нижнего Тагила выступила с протестами

Сотрудники скорой медицинской помощи Нижнего Тагила записали видео, в котором высказались против аутсорсинга и попросили граждан поддержать их.

К сложившейся ситуации многие из работников скорой помощи отнеслись негативно. Об этом рассказал заведующий подстанции скорой помощи Дзержинского района Виктор Кондратьев. И я, и все медицинские работники свою точку зрения касательно ввода аутсорсинга высказали еще год назад. Мы составили коллективное письмо, которое направили губернатору,отметил Кондратьев в видеообращении, загруженном в группу «Тагил За Перемены» во «Вконтакте». По опыту других городов можно сказать, что аутсорсинг не приведет ни к чему хорошему, высказал свое мнение главный механик подстанции Дзержинского района Армен Назарян. У нас слаженный коллектив, можно сказать, водители и медики — неотъемлемые части друг друга. Водитель не просто довозит бригаду, но и наравне с врачами оказывает медицинскую помощь. Как правило, он специально обучен и знает, как быстрее добраться до многих удаленных мест,подчеркнул Назарян. Экономии в выбранной методике быть не может, отметил водитель скорой помощи Михаил Смольников. Он лично посчитал и пришел к выводу, что в общей сложности переплата составляет около 300 миллионов рублей. Я не понимаю, для чего мы должны отдавать эти миллионы частнику. Деньги налогоплательщиков идут в никуда,сказал Смольников. В случае введения аутсорсинга 70% рабочего персонала уйдут, предположил Армен Назарян. Мужчина задается вопросом, кого, в таком случае, возьмут на замену: Это просто таксисты будут, не могу понять? Переход от государственной гарантии к частному предпринимателю не даст ничего, кроме потерь в зарплате и смены коллектива, поделился опасениями Михаил Смольников. Из всего этого следует несвоевременное оказание медицинской помощи всем нуждающимся. Правительство Свердловской области решило отнять наших водителей, причем мы, фельдшера, остаемся государственными сотрудниками. Наши водители — огромная ценность для скорой помощи, они — опора и защита наших бригад,рассказали сотрудники скорой помощи. Video: видео "Тагил за перемены" Напомним, в середине октября стало известно, что станцию скорой помощи в Нижнем Тагиле планируется перевести на аутсорсинг. В одном из своих материалов редакция TagilCity.ru подробно разбиралась, чем грозит перевод «скорой» в частные руки. «Преимущество только для коммерсантов». Как в Тагиле скорую передают на аутсорсинг

