Работники тагильской «скорой» приглашены на собрание к главврачу после видеообращения

Работники тагильской «скорой» приглашены на собрание к главврачу после видеообращения

Сегодня, 17:14ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
30 ноября в Нижнем Тагиле состоится собрание, на котором будут обсуждать вопросы перевода скорой помощи на аутсорсинг.

Инициатором мероприятия выступил главврач Сергей Безбородов. На нем будут присутствовать все желающие медики и водители.

Тему собрания нам не объявили, но мы думаем, что оно будет связано с аутсорсингом, и на нем поднимутся все волнующие нас вопросы,рассказала TagilCity.ru медик скорой помощи Елена Пешкова.

27 ноября сотрудники скорой помощи из Нижнего Тагила записали видеообращение, в котором просили граждан о поддержке и говорили об отказе о переводе автопарка в частные руки.

Напомним, 28 ноября медики из Нижнего Тагила создали петицию против аутсорсинга. Ее подписали уже почти две тысячи человек.

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