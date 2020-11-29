Работники тагильской «скорой» приглашены на собрание к главврачу после видеообращения

Инициатором мероприятия выступил главврач Сергей Безбородов. На нем будут присутствовать все желающие медики и водители.
Тему собрания нам не объявили, но мы думаем, что оно будет связано с аутсорсингом, и на нем поднимутся все волнующие нас вопросы,рассказала TagilCity.ru медик скорой помощи Елена Пешкова.
27 ноября сотрудники скорой помощи из Нижнего Тагила записали видеообращение, в котором просили граждан о поддержке и говорили об отказе о переводе автопарка в частные руки.
Напомним, 28 ноября медики из Нижнего Тагила создали петицию против аутсорсинга. Ее подписали уже почти две тысячи человек.