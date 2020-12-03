Уральский антикоррупционер пожаловалась на конкурс по аутсорсингу тагильской скорой

Напомним, о передаче скорой помощи в Нижнем Тагиле на аутсорсинг было объявлено в середине октября. С 3 ноября на сайте госзакупок началась процедура поиска поставщика услуг. По условиям контракта, компания-победитель обязана предоставить 33 автомобиля, три из которых — резервные, а также более 766 тысяч машино-часов. Контракт, начальная стоимость которого составляет 641,5 миллиона рублей, будет действовать с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года.