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В Свердловской области названы наиболее подорожавшие за год продукты

15 декабря 2020, 14:43
Фото: 1mediainvest.ru
Свердловскстат опубликовал данные, какие отдельные категории продуктов за год выросли в цене в Свердловской области.

Таким образом, сахар поднялся в цене на 70%. На данный момент средняя стоимость килограмма сахара составляет 50 рублей. Также в цене выросла гречневая крупа, которую свердловские покупатели могут найти по стоимости 109 рублей за килограмм. За год она прибавила 59%. На третьем месте оказался картофель. Он подорожал на 57% и теперь его стоимость составляет 26 рублей за килограмм. Морковь также стала стоить больше на 36%.

Дополнительно отметилось повышение цены на яблоки (29%), растительное масло (16%) и муку (15%).

При этом курица и рыба в цене наоборот опустились.

Напомним, опрос Фонда Общественное мнение показал, что больше пятидесяти процентов россиян ожидают к Новому году ускорения роста цен на продукты, товары и услуги.

Россияне ожидают роста цен на продукты к Новому году
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#Цены#Статистика#Свердловская область#Продукты#Продукты питания#Общество
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