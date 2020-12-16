На Урале на три года утвердили план по предупреждению африканской чумы свиней

В него включены такие мероприятия, как распространение информации об инфекции, организация горячих линий для обработки звонков от граждан. Кроме того будут исследовать сыворотки крови домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса и определять маршруты транспортного движения в обход заражённых территорий.