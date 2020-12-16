На Урале на три года утвердили план по предупреждению африканской чумы свиней

В него включены такие мероприятия, как распространение информации об инфекции, организация горячих линий для обработки звонков от граждан. Кроме того будут исследовать сыворотки крови домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса и определять маршруты транспортного движения в обход заражённых территорий.
На свиноводческих фермах должны ввести безвыгульный режим содержания свиней, их нельзя кормить отходами, не прошедших термическую обработку.
Каждый квартал нужно проводить учёт поголовья животных и страховать его на постоянной основе. Также обязательным становится проведение иммунизации свиней против инфекционных заболеваний.
Кроме того, необходимо определить места для экстренного уничтожения туш умерших животных, проводить тренировки по ликвидации АЧС и проверять места продажи поросят.
Напомним, в начале декабря в Свердловской области был введен ввели карантин по АЧС. Инфекция была обнаружена в одном из цехов Нижнего Тагила.