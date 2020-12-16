TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Урале на три года утвердили план по предупреждению африканской чумы свиней

16 декабря 2020, 08:25
Фото: pixabay.com
В Свердловской области утвержлен план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на 2021–2023 годы, сообщает официальный интернет-портал правовой информации региона.

В него включены такие мероприятия, как распространение информации об инфекции, организация горячих линий для обработки звонков от граждан. Кроме того будут исследовать сыворотки крови домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса и определять маршруты транспортного движения в обход заражённых территорий.

На свиноводческих фермах должны ввести безвыгульный режим содержания свиней, их нельзя кормить отходами, не прошедших термическую обработку.

Каждый квартал нужно проводить учёт поголовья животных и страховать его на постоянной основе. Также обязательным становится проведение иммунизации свиней против инфекционных заболеваний.

Кроме того, необходимо определить места для экстренного уничтожения туш умерших животных, проводить тренировки по ликвидации АЧС и проверять места продажи поросят.

Напомним, в начале декабря в Свердловской области был введен ввели карантин по АЧС. Инфекция была обнаружена в одном из цехов Нижнего Тагила.

На Урале появилась чрезвычайная спецкомиссия из-за африканской чумы свиней
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Нижнем Тагиле введен карантин по африканской чуме свинейКуйвашев ввел карантин в Свердловской области из-за вспышки африканской чумы свиней На Урале появилась чрезвычайная спецкомиссия из-за африканской чумы свиней
#Карантин#Свердловская область#Чума#Общество
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14