Устроившему дебош тагильчанину грозит наказание за оскорбление сотрудников полиции

По данным следствия, вечером 9 августа 2020 года в полицию поступило сообщение о дебоше в одном из подъездов дома на проспекте Дзержинского. Мужчина пытался выбить дверь в одну из квартир. Для проверки информации на место происшествия был направлен наряд. Полицейские обнаружили, что в подъезде находится мужчина в состоянии опьянения. Его попросили прекратить противоправные действия. В ответ на это мужчина выругался нецензурной бранью. Тем самым он совершил преступление.