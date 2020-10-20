TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

В Екатеринбурге пассажир автобуса устроил дебош из-за нежелания надевать маску

20 октября 2020, 12:39
В Екатеринбурге мужчина устроил дебош в автобусе из-за того, что не захотел надевать маску, сообщает E1 со ссылкой на очевидцев.

Мужчина проявлял агрессию в отношении кондуктора. Нецензурно выражался и просил не указывать ему, что делать.

Инцидент был записан на видео. На нем видно, что рядом в этот момент находились дети.

По словам очевидицы, она ехала в наушниках и услышала, что мужчина громко разговаривает. Она включила запись видео. Кондуктор попросила пассажира надеть маску, на что он отвечал, что средство защиты ему не требуется. В результате мужчины повздорили.

По словам девушки, закончился конфликт тем, что мужчина доехал до своей остановки и вышел.

Напомним, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал горожан за то, что они не носят в общественном транспорте средства индивидуальной защиты. В результате был усилен контроль, а пассажиров без масок стали выгонять из автобусов и трамваев.

Евгений Куйвашев рассказал в каком случае масочный режим можно не соблюдать
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Свердловской области за сутки выявлено 249 случаев COVID-19В Свердловской области дети стали чаще заражаться COVID-19В Свердловской области определили больницы для лечения детей с COVID-19
#Екатеринбург#Маска#Коронавирус#Новости УрФО#Происшествия
Подпишитесь
В военкомате Нижнего Тагила прошло совещание о частичной мобилизации
Вчера, 12:07
ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле выплатит ремонтнику 500 тысяч рублей за травму головы
21 сентября, 15:28
Ход ремонта Молодежного театра в Нижнем Тагиле проверил мэр Владислав Пинаев
Вчера, 17:18
Жители Нижнего Тагила начали получать повестки на частичную мобилизацию
Вчера, 12:31
ВГОК в Тагиле отказался платить родным погибшего работника из-за отсутствия денег
Вчера, 11:06
Жители Нижнего Тагила смогут получать справки и выписки из больниц удаленно
Вчера, 18:14