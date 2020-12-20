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Осужденные тагильской ИК-6 выплатили потерпевшим более девяти миллионов рублей

20 декабря 2020, 11:50
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
Осужденные женской исправительной колонии № 6 в Нижнем Тагиле в течение года выплатили по искам потерпевшим более девяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

На данный момент в учреждении находятся 347 осужденных, имеющих те или иные исковые обязательства. Все осужденные, которые должны выплатить задолженности по искам трудоустроены на швейном производстве и на различных объектах учреждения.

Отмечается, что отделом по воспитательной работе проводится постоянная работа по увеличению количества выплат, а также контролируется трудоустройство.

В течение 2020 года было направлено 249 запросов в ФССП о наложении ареста на счета отбывающих наказание женщин.

По сравнению с 2019 годом сумма взысканий выросла на 11%. Ранее она составляла 8,1 миллиона рублей, а в этом году — 9,1 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что осужденные ИК-12, которая также находится в Нижнем Тагиле, выплатили по искам более 10 миллионов рублей. В колонии трудятся несколько сотен человек, которые заняты деревообработкой, металлообработкой, швейным производством, а также изготавливают мебель и товары широкого потребления.

В Нижнем Тагиле осужденные выплатили иски на сумму свыше 10 миллионов рублей
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